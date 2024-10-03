В Казани временно ограничили работу аэропорта

Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов... временные ограничения введены [на] работу аэропорта Казань», — написал представитель федерального агентства в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры действуют с 06:00 мск 3 октября.

Ранее Росавиация призвала авиакомпании РФ воздержаться от полетов над Израилем, Ираном и Ираком из-за угрозы безопасности, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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