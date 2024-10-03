В Казани временно ограничили работу аэропорта
3 октября 202408:18
Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов... временные ограничения введены [на] работу аэропорта Казань», — написал представитель федерального агентства в своем Telegram-канале.
Ограничительные меры действуют с 06:00 мск 3 октября.
Ранее Росавиация призвала авиакомпании РФ воздержаться от полетов над Израилем, Ираном и Ираком из-за угрозы безопасности, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Осужденный за сожжение Корана Журавель предстанет перед судом за госизмену
- В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
- Белоусов поздравил российскую армию с взятием Верхнекаменского
- В Казани временно ограничили работу аэропорта
- В Хабаровском музыкальном театре во время пожара обрушилась сцена
- «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes
- Над территорией России уничтожили 113 украинских беспилотников
- В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
- В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
- СМИ: В Воронеже вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru