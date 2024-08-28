В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в обычном режиме после введения временных ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили восемь самолетов, летевших в Казань, а также два воздушных судна, которые следовали в Нижнекамск.
В Росавиации напомнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, экипажи самолетов, диспетчеры и наземные службы в аэропортах предпринимали все необходимые шаги.
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