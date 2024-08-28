В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», — написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили восемь самолетов, летевших в Казань, а также два воздушных судна, которые следовали в Нижнекамск.

В Росавиации напомнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов, экипажи самолетов, диспетчеры и наземные службы в аэропортах предпринимали все необходимые шаги.

