Аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов

Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 мск», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Казани, направляющиеся в авиагавань рейсы из Москвы и Сочи перенаправили на запасной аэродром, они прибудут в Самару. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, отмечает Ura.ru.

