Аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов
28 августа 202409:20
Временные ограничения ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 мск», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Казани, направляющиеся в авиагавань рейсы из Москвы и Сочи перенаправили на запасной аэродром, они прибудут в Самару. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, отмечает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина прекратила обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
- Аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов
- Под Ростовом склад топлива загорелся после атаки БПЛА ВСУ
- СМИ: Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж
- В селе под Белгородом после атаки БПЛА сгорели два дома
- СМИ: Hyundai подал 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
- СМИ: Операторы связи в России пробуют самостоятельно ускорить YouTube
- ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над двумя регионами
- Покровский обжаловал в ВС отказ об исключении его из реестра иноагентов
- В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru