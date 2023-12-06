Уже 325 домов снесено в Москве по программе реновации
Уже 325 домов демонтировано в российской столице с момента старта программы реновации старого жилья. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, 192 дома были снесены в текущем году. Таким образом, темпы реализации программы постоянно наращиваются. На освобождённых площадках в 11 административных округах столицы будет построено 1,4 миллиона квадратных метров жилья.
Как уточнил Бочкарёв, этот объём позволит переселить приблизительно 43 тысячи москвичей, которые включены в программу реновации. В свою очередь глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил необходимость поддержания темпов сноса расселенных домов.
«От этого зависит выполнение в срок, в том числе, планов по предоставлению жилья. Перед демонтажом дома полностью отселяют. Нередко процесс охватывает одновременно несколько старых корпусов», – пояснил глава департамента.
Все старые дома демонтируют по технологии умного сноса. Она позволяет ликвидировать сооружения с минимально возможными неудобствами для местных жителей, а также максимально экологично.
Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затрагивает один миллион горожан и предполагает расселение 5175 домов.
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