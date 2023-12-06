Уже 325 домов снесено в Москве по программе реновации

Уже 325 домов демонтировано в российской столице с момента старта программы реновации старого жилья. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, 192 дома были снесены в текущем году. Таким образом, темпы реализации программы постоянно наращиваются. На освобождённых площадках в 11 административных округах столицы будет построено 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

Как уточнил Бочкарёв, этот объём позволит переселить приблизительно 43 тысячи москвичей, которые включены в программу реновации. В свою очередь глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил необходимость поддержания темпов сноса расселенных домов.