Хотя бы не в тюрьму. Отставку мэра Владивостока организовал губернатор
Гендиректор Института региональных проблем рассказал, почему бесславные отставки мэров Владивостока стали печальной традицией.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко пожаловался на него вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Вице-премьер советовал градоначальнику подать в отставку, назвав его работу неудовлетворительной. Гуменюк послушался, но заявил, что период его руководства был продуктивным для города, а на оценку работы, по его мнению, влияют политические процессы.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что Гуменюк - не первый мэр Владивостока, который так бесславно заканчивает свою работу на этом посту.
«Мэры Владивостока заканчивали свою карьеру либо в бегах, либо в тюрьме, тенденция такая. Может место влияет? И если на него ополчились, то должно быть судебное решение, а значит и факты будут предъявлены. Спорить можно только об одном: выявлены ли его ошибки или они ему были подвешены», - предположил собеседник НСН.
Предшественником Олега Гуменюка был Виталий Веркеенко, который, в свою очередь, сменил Игоря Пушкарева, ставшего фигурантом уголовного дела о коррупции.
Журавлев обратил внимание на то, что при смене губернаторской команды, «мэр столицы для губернатора – всегда самая большая проблема». А значит подыскивать на пост мэра станут того человека, который будет идти в хорошей связке с командой губернатора. По его словам, сейчас сменится и команда Гуменюка, потому за главным уходят и его замы.
«Это мечта любого губернатора - сделать вице-губернатором мэра региональной столицы, потому что половина экономики в подавляющем большинстве регионов – это экономика столицы. Так что ничего нового во Владивостоке не происходит, но не могу сказать, что отставка была ожидаемой. Сидел же два года мэр на своем месте и метеорит на Землю не упал, революции не случалось», - резюмировал политолог.
Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока 5 апреля 2019 года, продержавшись на посту градоначальника чуть больше двух лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Врач рассказал о риске возникновения тромбов в жару
- В тюменском городе все школы эвакуировали из-за сообщений о бомбах
- Путин анонсировал скорый запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса
- Путин заявил о готовности России к сотрудничеству со всеми странами
- В МИД заявили, что список недружественных стран может расшириться
- Автомобиль в Москве сбил трех пешеходов
- Сергунина: Москва примет участие в крупной туристической выставке FITUR в Мадриде
- Зеленский заявил, что Киев делает все для возвращения Крыма
- В России за сутки выявили 8 183 случая заражения COVID-19
- Мэр Благовещенска ответил на шутку Урганта о дорожных ямах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru