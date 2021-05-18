Хотя бы не в тюрьму. Отставку мэра Владивостока организовал губернатор

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил об отставке после того, как губернатор Приморского края Олег Кожемяко пожаловался на него вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Вице-премьер советовал градоначальнику подать в отставку, назвав его работу неудовлетворительной. Гуменюк послушался, но заявил, что период его руководства был продуктивным для города, а на оценку работы, по его мнению, влияют политические процессы.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что Гуменюк - не первый мэр Владивостока, который так бесславно заканчивает свою работу на этом посту.

«Мэры Владивостока заканчивали свою карьеру либо в бегах, либо в тюрьме, тенденция такая. Может место влияет? И если на него ополчились, то должно быть судебное решение, а значит и факты будут предъявлены. Спорить можно только об одном: выявлены ли его ошибки или они ему были подвешены», - предположил собеседник НСН.