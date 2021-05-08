Во Владивостоке проводят проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

Вывешенные во Владивостоке фаги, которые своей символикой напоминают о Военно-морских силах Японии, страны-союзника гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, стали причиной проверки. Руководство города выясняет, как флаги оказались на улицах Владивостока в канун 9 мая, сообщает РИА Новости.

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В мэрии указали на ошибку подрядчика, который неверно истолковал техническое задание оргкомитета «Победа», которое было указано в каталоге оформления улиц. Мэрия уже заявила, что работа подрядчика оплачена не будет, сообщает РБК.

В результате флаги пришлось заменить на российский триколор, пишет Газета.ru/

Ранее жители обратили внимание, что 7 мая на центральной площади Владивостока появились флаги с орденом Отечественной войны. Он был изображен на фоне расходящихся в разные стороны белых и красных лучей.

Напомним, Япония, Германия и Италия заключили союз в сентябре 1940 года. СССР воевал против японской стороны на территории Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов с августа по сентябрь 1945-го. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных разногласий.

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