Во Владивостоке проводят проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов

В мэрии указали на ошибку подрядчика, который неверно истолковал техническое задание оргкомитета «Победа», которое было указано в каталоге оформления улиц. Мэрия уже заявила, что работа подрядчика оплачена не будет, сообщает РБК.

В результате флаги пришлось заменить на российский триколор, пишет Газета.ru/

Ранее жители обратили внимание, что 7 мая на центральной площади Владивостока появились флаги с орденом Отечественной войны. Он был изображен на фоне расходящихся в разные стороны белых и красных лучей.

Напомним, Япония, Германия и Италия заключили союз в сентябре 1940 года. СССР воевал против японской стороны на территории Маньчжурии, Сахалина и Курильских островов с августа по сентябрь 1945-го. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных разногласий.

