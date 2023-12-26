Установка зарядки электромобилей станет обязательной в новостройках Москвы

Установка зарядной инфраструктуры для электромобилей может стать обязательной в новостройках российской столицы. Соответствующие положения содержатся в проекте изменений нормативов градостроительного проектирования Москвы. Об этом сообщила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. По её словам, данный документ регулирует размещение зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«Предлагается утвердить требования по обязательному монтажу зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это представляется возможным. Также оборудование предполагается размещать в проездах внутри кварталов, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети.