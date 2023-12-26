Установка зарядки электромобилей станет обязательной в новостройках Москвы

Установка зарядной инфраструктуры для электромобилей может стать обязательной в новостройках российской столицы. Соответствующие положения содержатся в проекте изменений нормативов градостроительного проектирования Москвы. Об этом сообщила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. По её словам, данный документ регулирует размещение зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«Предлагается утвердить требования по обязательному монтажу зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это представляется возможным. Также оборудование предполагается размещать в проездах внутри кварталов, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети.

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Также среди объектов размещения значатся парковки и многоярусные стоянки нежилых объектов, автопредприятия и перехватывающие парковки», – уточнила Княжевская.

Кроме того, при возведении и реконструкции зданий предлагается устраивать кабельные каналы. По этим коммуникациям можно будет проложить электропроводку и быстро установить зарядную станцию по заявкам владельцев электромобилей.

Глава Москомархитектуры объяснила, что использование электромобилей может помочь улучшить качество воздуха мегаполиса. Дело в том, что выхлопные газы автотранспорта превышают 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу столицы. При этом, как подчеркнула Княжевская, автовладельцам для пересадки на электромобили важно иметь возможность подзарядки аккумулятора.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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