Ущерб от шторма в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
Ущерб от шторма, который ударил по Севастополь неделю назад, оценивается на сегодня в 6,5 миллиарда рублей. Такую цифру назвал губернатор Михаил Развожаев в ходе совещания городского руководства.
Как уточнил глава Севастополя, данные уже направлены в федеральные ведомства. Ураганный ветер порывами до 40 метров в секунду бушевал в Крыму 26 ноября. Морская вода подтопила набережные, разрушила прибрежную инфраструктуру, повредила здания.
В ходе шторма были повалены деревья, ветер срывал крыши. В результате удара стихии в Крыму погибли пять человек, в Севастополе столько же жителей обратились за медицинской помощью. Власти полуострова оценили ущерб примерно в 40 миллиардов рублей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», шторм ударил также по побережью Краснодарского края. Так, в Адлере вода залила улицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru