Ущерб от шторма в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей

Ущерб от шторма, который ударил по Севастополь неделю назад, оценивается на сегодня в 6,5 миллиарда рублей. Такую цифру назвал губернатор Михаил Развожаев в ходе совещания городского руководства.

Как уточнил глава Севастополя, данные уже направлены в федеральные ведомства. Ураганный ветер порывами до 40 метров в секунду бушевал в Крыму 26 ноября. Морская вода подтопила набережные, разрушила прибрежную инфраструктуру, повредила здания.