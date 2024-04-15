Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС.

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«1165 (сантиметров) на 10.00 (8.00 мск)», — указали в ведомстве.

Ранее оренбургский Гидрометцентр заявлял об уровне воды в Урале в 1169 см, напоминает RT.

Между тем в Оренбургскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков, он посетит Орск, наиболее пострадавший от паводка, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области
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