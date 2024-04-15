Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров
15 апреля 202409:49
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru