Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1185 см

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ситуация в Орске сейчас стабильна, так как вода начала уходить. Непосредственно у Оренбурга ситуация непростая, отметил глава региона.

Отмечается, что опасный уровень воды в итоге был превышен на 255 см.



Накануне Паслер встретился с пострадавшими от паводка жителями Оренбурга. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 ПВР. Ситуацию с паводком губернатор назвал аномальной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

