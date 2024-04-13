Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1185 см
В реке Урал уровень воды вырос до 1185 см, передает РИА Новости со ссылкой на власти Оренбургской области.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ситуация в Орске сейчас стабильна, так как вода начала уходить. Непосредственно у Оренбурга ситуация непростая, отметил глава региона.
Отмечается, что опасный уровень воды в итоге был превышен на 255 см.
Накануне Паслер встретился с пострадавшими от паводка жителями Оренбурга. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 ПВР. Ситуацию с паводком губернатор назвал аномальной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru