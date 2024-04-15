Уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 646 сантиметров

Отмечается, что за два часа уровень реки вырос на 15 см. В 08:00 (06:00 мск) он составлял 631 см.

Ранее в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. По данным МЧС региона, в Белозерском, Притобольном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском муниципальных округах подтоплены 309 жилых домов и 571 приусадебный участок. В правительстве Курганской области прогнозируют, что уровень Тобола у Кургана может превысить максимум при наводнении в 1994 году — от 900 до 1070 см, отмечает телеканал «360».

