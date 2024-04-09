Мэр Оренбурга заявил, что в городе может быть объявлена экстренная эвакуация

По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна, вода может прийти стремительно и затопить новые территории, поэтому в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация.

«Я обращаюсь к жителям... Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды», - написал он.

Салмин добавил, что гражданам необходимо собрать необходимые документы и ценные вещи. Также он рекомендовал поднять вещи и технику с пола, а автомобили увезти из зоны подтопления.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует посещать пострадавшие от паводков регионы страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

