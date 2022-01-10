Управлением МВД по Челябинской области будет руководить генерал из Северной Осетии

Новый руководитель главного управления МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков прибыл в Челябинск.



Агентство Ura.ru передает, что даты его встречи с личным составом и губернатором области Алексеем Текслером уточняются.

Ранее Скоков возглавлял МВД республики Северная Осетия — Алания, его пост занял Андрей Сергеев, который ранее руководил ГУ МВД по Челябинской области. Перед наступлением 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, которым осуществил кадровую рокировку.

В сообщении на сайте ГУ МВД Челябинской области указано, что генерал-лейтенанту Скокову 53 года, у него два высших образования, одно из которых юридическое, а также множество наград за службу, среди которых есть медаль «За заслуги перед Отечеством».

