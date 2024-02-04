Президент Намибии умер в больнице
4 февраля 202409:20
Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице, сообщает РИА Новости.
Он проходил в медицинском учреждении лечение после обнаружения у него раковых клеток. В январе сообщалось, что на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов в конце 2024 года, 82-летний Гейнгоб будет продолжать исполнять обязанности главы государства.
Кабинет министров соберется, чтобы принять необходимые государственные меры в связи со смертью президента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru