Президент Намибии умер в больнице

Он проходил в медицинском учреждении лечение после обнаружения у него раковых клеток. В январе сообщалось, что на фоне приближающихся президентских и парламентских выборов в конце 2024 года, 82-летний Гейнгоб будет продолжать исполнять обязанности главы государства.

Кабинет министров соберется, чтобы принять необходимые государственные меры в связи со смертью президента.

