Уфа стала «Столицей детского туризма» 2025 года

Уфа получила статус «Столица детского туризма» в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

Церемония подведения итогов программы прошла в Москве.

Уфа планирует развивать детские туристические продукты, в том числе тематические экскурсии, образовательные программы, креативные мероприятия. Власти уделят особое внимание созданию комфортной инфраструктуры для доступных и увлекательных путешествий.

Как отметил глава регионального союза организаций туриндустрии Башкирии Кинья Кускильдин, получение статуса «Столицы детского туризма» поможет реализовать туристический потенциал Уфы. Кускильдин выразил надежду, что город сможет удивить юных туристов и «подарить им незабываемый опыт и впечатления».

Между тем город Омск получил звание «Культурная столица 2026 года».

