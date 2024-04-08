«Уезжайте сейчас»: Мэр Оренбурга призвал эвакуироваться из-за паводка

Как отметил Салмин, ситуация в городе ухудшается. Так, уровень воды в реке Урал составляет уже 872 см и приближается к опасным 930 см. В Оренбурге подтоплено более 2 тысяч участков и свыше 1,5 тысячи домовладений.

По словам мэра, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться.

«Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома... Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — написал Салмин.

Ранее мэр Оренбурга заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным, напоминает RT.

