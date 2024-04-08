«Уезжайте сейчас»: Мэр Оренбурга призвал эвакуироваться из-за паводка
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей, находящихся в зоне подтопления из-за паводка, не откладывать эвакуацию. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Салмин, ситуация в городе ухудшается. Так, уровень воды в реке Урал составляет уже 872 см и приближается к опасным 930 см. В Оренбурге подтоплено более 2 тысяч участков и свыше 1,5 тысячи домовладений.
По словам мэра, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться.
«Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома... Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — написал Салмин.
Ранее мэр Оренбурга заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку
- Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть билеты на рейсы в Орск и Оренбург
- После теракта в «Крокусе» сиротами остались девять детей из шести семей
- «Совсем не похож»: Безруков рассказал о главной роли в сериале «Плевако»
- Правительство не поддержало повышение штрафа за умышленную порчу паспорта РФ
- Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто до 50%
- Волна паводка докатится до Оренбурга 17 апреля
- Очередной прорыв дамбы произошел в Орске у поселка Лесоторговый
- Булгаков и «Слово пацана»: Названы самые популярные аудиокниги у водителей
- Аллерголог Логина рассказала, как обезопасить себя в период аллергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru