Учебный корпус построили в столичном районе Чертаново Северное

В столичном районе Чертаново Северное возвели новый учебный корпус, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты завершили все строительно-монтажные работы и приступили к пуско-наладке оборудования. Учебный корпус рассчитан на 300 детей.

В новой школе разместятся учебные кабинеты, IT-полигон, библиотека с медиатекой, а также столовая и зал для проведения мероприятий.

Около школы расположен детский учебный корпус на 125 мест, который возвели в прошлом году. К детскому саду и учебному корпусу построили подъездную дорогу от Балаклавского проспекта.

