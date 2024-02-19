Учебный корпус построили в столичном районе Чертаново Северное
В столичном районе Чертаново Северное возвели новый учебный корпус, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, специалисты завершили все строительно-монтажные работы и приступили к пуско-наладке оборудования. Учебный корпус рассчитан на 300 детей.
В новой школе разместятся учебные кабинеты, IT-полигон, библиотека с медиатекой, а также столовая и зал для проведения мероприятий.
Около школы расположен детский учебный корпус на 125 мест, который возвели в прошлом году. К детскому саду и учебному корпусу построили подъездную дорогу от Балаклавского проспекта.
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