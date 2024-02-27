Участник СВО из Новосибирской области первым в РФ купил квартиру по военной ипотеке
Первый участник специальной военной операции — военнослужащий из Новосибирской области — купил квартиру по военной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодня первый в России военнослужащий, не дожидаясь трех лет участия в системе военного ипотечного кредитования, будучи участником СВО, приобрел на территории Новосибирска четырехкомнатную квартиру», — отметил глава «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.
По его словам, в системе свыше 660 тысяч военнослужащих всех ведомств, «где предусмотрена военная служба государством». На приобретение военными жилья выделено более 1,7 трлн рублей.
Как отметил глава Новосибирской области Андрей Травников, накопительная ипотечная система для военных работает около 20 лет и хорошо себя зарекомендовала. Регион — один из лидеров в использовании этого механизма, с его помощью куплено около 10 тысяч квартир.
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