Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
Сбербанк изменил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Уточняется, что с 19 февраля 2024 года застройщикам на проектном финансировании Сбера станет доступна льготная субсидия от 3,9%. Уточняется, что на данный момент к программе субсидирования Сбербанка подключено более 2,5 тысячи застройщиков, отмечает кредитная организация.
Ранее Сбербанк сообщил, что с января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Позже аналогичные решения приняли ВТБ и Альфа-Банк.
Разногласия банков и девелоперов об условиях выдачи льготной ипотеки привели к тому, что банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в получении кредитов на покупку жилья, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
- Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
- Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
- Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
- На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ
- В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу
- Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов
- СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности
- Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru