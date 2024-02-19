Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков

Сбербанк изменил условия для ряда застройщиков по программе субсидирования льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что с 19 февраля 2024 года застройщикам на проектном финансировании Сбера станет доступна льготная субсидия от 3,9%. Уточняется, что на данный момент к программе субсидирования Сбербанка подключено более 2,5 тысячи застройщиков, отмечает кредитная организация.

Российские банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66%

Ранее Сбербанк сообщил, что с января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Позже аналогичные решения приняли ВТБ и Альфа-Банк.

Разногласия банков и девелоперов об условиях выдачи льготной ипотеки привели к тому, что банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в получении кредитов на покупку жилья, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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