У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
29 марта 202502:42
Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали у берегов южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Как уточнила эксперт, подземные толчки произошли в Охотском море.
«Эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров», - отметила Семенова.
Данных об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курильских островов не поступало. Угрозу цунами не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru