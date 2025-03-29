У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали у берегов южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Как уточнила эксперт, подземные толчки произошли в Охотском море.

«Эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров», - отметила Семенова.

Данных об ощутимости землетрясения в населенных пунктах Курильских островов не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова

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