У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
9 декабря 202511:42
Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали в Тихом океане у берегов южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Сейсмособытие произошло в ночь на 9 декабря. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от японского острова Хоккайдо.
«Подземный толчок могли ощутить на южных Курилах силой до 4 баллов», - подчеркнула Семенова.
Ранее на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя
- У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6
- В России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей
- Долина во время продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации
- Не понимают последствий: Чем Россия ответит на конфискацию ее активов Европой
- Недобровольное согласие: Кто выиграет от повышения лимитов сверхурочной работы
- Кого затронет призыв на военные сборы в 2026 году по указу Путина
- Силуанов: Бесконечное бюджетное накачивание экономики грозит разбалансировкой
- Дмитрий Певцов назвал ремейки советского кино итогом творческой импотенции
- Обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей россиянина депортировали из США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru