У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14 человек Начальник Генштаба ВС России проверил выполнение задач группировкой «Центр» Более 550 тысяч обращений граждан поступило на прямую линию президента России В стране повышается уровень по заболеваемости гриппом и ОРВИ Суд в Оренбургской области оштрафовал грузинский ресторан за рекламу хинкали