У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали в Тихом океане у берегов южных Курил. Об этом рассказала РИА Новости глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Сейсмособытие произошло в ночь на 9 декабря. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от японского острова Хоккайдо.

«Подземный толчок могли ощутить на южных Курилах силой до 4 баллов», - подчеркнула Семенова.

Ранее на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
