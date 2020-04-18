У первого пациента с COVID-19 в Севастополе сохранилось 30% легких

Человек, один из первых заболевший COVID-19 в Севастополе, выписан из больницы, его легкие сохранились на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Всего в городе выписаны 5 человек. По словам Развожаева, у первого заболевшего 70% легких фактически отсутствуют, оставшиеся 30% могут регенерировать, но этот процесс займет много времени. В больнице пациент провел несколько недель в тяжелом состоянии, находился на грани подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Возраст и пол пострадавшего не был назван. Губернатор отметил, что такое состояние - это "инвалидизация", и добавил, что вирус может серьезно повредить здоровье. Режим самоизоляции в регионе продлили до конца месяца.

