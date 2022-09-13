Тува просит помощи у соседей из-за лесных пожаров

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился за помощью к соседним регионам в тушении лесных пожаров. Как сообщили в правительстве республики, на землях лесного фонда сейчас действуют 22 очага возгораний на общей площади свыше 4,5 тысяч гектаров.

Наиболее сложная обстановка складывается в Эрзинском районе, где отмечена максимальная площадь пожаров. В их тушении принимают участие чуть более 50 человек. Республиканское министерство лесного хозяйства подчёркивает, что таких сил явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Уточняется, что почти во всех случаях возгорания имел место человеческий фактор - причиной пожара стали действия местных жителей. Только в одном случае лес загорелся в результате удара молнии. Губернатор также поручил исправить ситуацию с профилактикой пожаров. Он констатировал недостаточную работу в этом плане на местах в то время, как многие сельские жители сейчас заняты сбором дикоросов в тайге.

В Туве введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Сегодня на помощь пожарным в Эрзинский район направлена аэромобильная группа республиканского главка МЧС по Хакасии.

