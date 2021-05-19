Турция и Греция отдыхают: Воробьёв проверил готовность пляжей Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ Долгопрудный проинспектировал процесс подготовки к купальному сезону, обеспечение безопасности в местах отдыха на воде. Глава региона объехал на спасательном катере акваторию канала имени Москвы, зайдя в Котовский залив.
Компанию Воробьёву составил руководитель Главного управления МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин. Власти Московской области уже объявили, что официально купальный сезон откроется 1 июня, отмечает «Радио 1». По словам губернатора, особенность нынешнего сезона обусловлена пандемией коронавируса и закрытием большинства курортных стран.
«Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идёт, к нему должны быть готовы в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
По словам руководителя подмосковного главка МЧС, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность граждан. В регионе с 2013 года действует государственная программа «Безопасность Подмосковья». Благодаря этой инициативе губернатора, количество мест отдыха на воде увеличивается при пропорциональном сокращении числа несчастных случаев.
В этом году в Подмосковье откроется 118 пляжей и ещё 94 зоны отдыха, будут функционировать 88 баз для стоянок маломерных судов. Акватории обследуют водолазы, дно очищают от ила и опасных предметов. Специалбные локации для купания оборудуют для детей и не умеющих плавать отдыхающих. На пляже установят оборудованный спасательный пост, медпункт.
Ежедневно для обеспечения безопасности на водоёмах от областной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут привлекаться почти 2,7 тыс. спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств.
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