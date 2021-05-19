Турция и Греция отдыхают: Воробьёв проверил готовность пляжей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ Долгопрудный проинспектировал процесс подготовки к купальному сезону, обеспечение безопасности в местах отдыха на воде. Глава региона объехал на спасательном катере акваторию канала имени Москвы, зайдя в Котовский залив.

Компанию Воробьёву составил руководитель Главного управления МЧС Подмосковья Сергей Полетыкин. Власти Московской области уже объявили, что официально купальный сезон откроется 1 июня, отмечает «Радио 1». По словам губернатора, особенность нынешнего сезона обусловлена пандемией коронавируса и закрытием большинства курортных стран.

«Подмосковье в этом году будет и Турцией, и Грецией, и Черноморским побережьем. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий – сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идёт, к нему должны быть готовы в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьёв.