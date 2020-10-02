Турпоток в Подмосковье в августе вырос на 40 процентов
В Подмосковье турпоток вырос на 40% за август, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Глава комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что этому поспособстовало введение программы кэшбека, которая компенсирует часть затрат на покупку туров по России.
Ранее правительство продлило программу туристического кэшбека до 10 января 2021 года. Теперь минимальная продолжительность тура либо проживания в отеле сократилась с четырех до двух ночей. Кроме того, сняты ограничения на стоимость турпутевки, ранее она должна была стоит не меньше 25 тысяч рублей.
Между тем, руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что даже для тех граждан, кто любит путешествовать по стране на своем автомобиле, предусмотрена возможность возврата части средств за поездку в рамках программы по туристическому кэшбеку.
перед этим Догузова в эксклюзивном интервью НСН подробно рассказала о всех условиях, при которых российские туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за свои поездки по стране, объяснив, почему этого не могут сделать те, у кого уже сейчас есть билеты на руках.
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