Турпоток в Подмосковье в августе вырос на 40 процентов

Ранее правительство продлило программу туристического кэшбека до 10 января 2021 года. Теперь минимальная продолжительность тура либо проживания в отеле сократилась с четырех до двух ночей. Кроме того, сняты ограничения на стоимость турпутевки, ранее она должна была стоит не меньше 25 тысяч рублей.

Между тем, руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что даже для тех граждан, кто любит путешествовать по стране на своем автомобиле, предусмотрена возможность возврата части средств за поездку в рамках программы по туристическому кэшбеку.

перед этим Догузова в эксклюзивном интервью НСН подробно рассказала о всех условиях, при которых российские туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за свои поездки по стране, объяснив, почему этого не могут сделать те, у кого уже сейчас есть билеты на руках.

