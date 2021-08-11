Туристов в Крыму предупредили о граде и шквалистом ветре
Сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 м/с прогнозируются в Крыму в четверг, 12 августа. Об этом говорится на сайте республиканского ГУ МЧС.
Штормовое предупреждение на полуострове ранее действовало с понедельника по среду. По обновленным данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град и сильные порывы ветра.
В ведомстве предупредили о вероятности происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителям и туристам рекомендуют не выходить на набережные, в море, горно-лесную местность.
Крым этим летом уже дважды пострадал от сильных ливней. 16-20 июня затопило Керчь и Ялту, а 4 июля - Бахчисарайский район.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru