Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии – Собянин

Туристическая индустрия российской столицы сумела выдержать удар пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин высказался на эту тему в блоге на своем персональном сайте. Как подчеркнул градоначальник, индустрия гостеприимства – одна из главных визитных карточек мегаполиса последних лет.

Вместе с тем, по его словам, эта отрасль оказалась сред наиболее пострадавших от распространения инфекции. Собянин представил основные результаты прошлого года в сфере туризма. Он, в частности, отметил, что 2020 год обещал быть «урожайным» на туристов, однако пандемия смешала все карты.

В «предковидном» 2019 году Москва приняла рекордные 25,1 млн туристов. Столица РФ завоевала отраслевую премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». В I квартале 2020 года в городе успели побывать 5,5 млн гостей – на 12% больше, чем в январе-марте 2019 г. Однако уже в апреле туристический поток схлопнулся из-за карантинных мер.

В общей сложности по итогам 2020 года Москва приняла 13,6 млн туристов – на 46% меньше, чем в 2019 гожу. Среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38-44%. Отрасль поддержал внутренний туризм. В 2020 году в столице побывало 12,8 млн гостей из других регионов России. Для сравнения, объем внутреннего турпотока в Берлине в 2020 году составил 11,1 млн поездок, в Стамбуле – 7,4 млн, в Сеуле – 7 млн.

Сергей Собянин констатировал ожидаемое сокращение доходов от туризма. Однако, по его слом, даже в этих беспрецедентных условиях индустрия гостеприимства осталась важной статьей пополнения городского бюджета – 77,7 миллиарда рублей.

Мэр напомнил также о конкретных мерах поддержки туристической индустрии в период распространения коронавируса. По его словам, в самом непростом положении оказались гостиницы – большие трудовые коллективы, которым нужно платить заработную плат, оплачивать тепло, воду и свет. Серьезным подспорьем отелям стала программа временного расселения врачей и медицинских сестер ковидных госпиталей.

В разгар пандемии был также запущен туристический сервис RUSSPASS – цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Открыт культурный и туристический атлас #Москвастобой с видеоэкскурсиями, лекциями и виртуальными прогулками по столице. Для детей начал функционировать проект образовательного туризма «Город открытий».

Все эти проекты, по словам Собянина оказались востребованными и подтолкнули многих людей принять решение и приехать в Москву. Однако самой главной помощью для туристической индустрии градоначальник посчитал возможность работать даже в самые трудные месяцы. Власти Москвы не стали временно закрывать гостиницы.

Мэр также отмечает, что сегодня практически канули в лету групповые туры. Типичный турист 2020 года – россиянин из другого региона в возрасте 25-44 лет, который посещает столицу один, либо с семьей и товарищами. Он проживал в Москве не больше 6 дней, останавливаясь у друзей и знакомых, либо на съемной квартире. Около трети предпочитали гостиницы и хостелы. Примерно так же проводили время в Москве отечественные туристы и ранее, до пандемии.

