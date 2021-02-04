Центральную Россию ждут аномальные морозы

В субботу температура продолжит опускаться: ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. В ночь на воскресенье ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов.

В начале новой недели в Москве может похолодать до минус 26 градусов ночью и 13-18 градусов днем. Холодно будет и в других регионах. По словам синоптиков, на севере Поволжья, в Архангельской и Курской областях ожидаются сильные снегопады. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму - дожди со снегом.

Главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru дал советы о том, как вести себя во время резкого перепада температуры воздуха людям с хроническими заболеваниями.

