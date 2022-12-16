Центр экипировки медиков открылся в Калуге

В результате реализации проекта униформу получат около 11,5 тысяч сотрудников из 31 медицинского учреждения Калужской области. Причём, модели и расцветку выбрали сами медики. Изготовитель также учитывает требования брендирования региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор пообещал продолжение такой практики профессиональной экипировки, если пилотный проект будет поддержан медицинским сообществом.

