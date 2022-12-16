Центр экипировки медиков открылся в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии регионального центра экипировки на базе компании «Мануфактуры Боско». Мероприятие также посетили глава областного Минздрава Константин Пахоменко, руководители и сотрудники медицинских учреждений.

Городское предприятие «Калугафармация» заключила договор с компанией на изготовление комплектов одежды для медработников области. Объём контракта составил 183 миллиона рублей.

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В результате реализации проекта униформу получат около 11,5 тысяч сотрудников из 31 медицинского учреждения Калужской области. Причём, модели и расцветку выбрали сами медики. Изготовитель также учитывает требования брендирования региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор пообещал продолжение такой практики профессиональной экипировки, если пилотный проект будет поддержан медицинским сообществом.

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Фото: telegram.org/Владислав Шапша
ТЕГИ:ГубернаторВрачиКалуга
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