Три региона России в один день объявили обязательную вакцинацию
Количество регионов России, в которых власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, выросло до 39. Как сообщает РБК, 23 июля в этот список вошли сразу три субъекта: соответствующие постановления издали правительства Красноярского края, Республики Марий Эл и Камчатского края,
Как и в других регионах РФ, прививку от коронавируса должны сделать 60% работников сфер образования и досуга, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, а также госслужащие, работники МФЦ, транспортники и сотрудники финансовых учреждений.
Кроме того, вакцинироваться предписано работающим на почте, в торговле, общепите, гостиницах, салонах красоты, фитнес-клубах, ЖКХ, детских лагерях, в театрах, кинотеатрах, в концертных залах и на спортивных объектах. Также
Охват прививками против коронавируса в Красноярском крае и на Камчатке должен достигнуть не менее 60% к 15 сентября. В Марий Эл первый компонент необходимо получить до 1 сентября, вторую - до 25 сентября.
Ранее в российском оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что с начала эпидемии в РФ заразились 6 078 522 человека, сообщает RT. Вылечились 5 450 004 пациента, а общее число летальных исходов - 152 296.
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