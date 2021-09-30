Торговому центру «Авиапарк» грозит закрытие на 90 суток за нарушения антиковидных мер
Торговому центру «Авиапарк» на Ходынском бульваре грозит закрытие на 90 суток за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
Как отметил инспектор, в ходе проведения ежедневных рейдов ОАТИ установило, что большое количество посетителей «Авиапарка» находились в ТЦ без средств индивидуальной защиты.
«На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — объяснил Романов.
По словам инспектора, юридическому лицу грозит штраф за выявленные нарушения в размере до 300 тысяч рублей. Предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей, а в случае установления факта причинения вреда здоровью человека — приостановить его деятельность на срок до 90 суток.
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