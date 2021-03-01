Тишковец рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

А ранее сообщалось, что ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы. По данным сайта «Метеоновости», температура воздуха опустилась ниже -24 °С.

«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что эта ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — цитирует сообщение RT.

Предыдущий рекорд был зафиксирован метеорологами 18 января (-23,6 °С).



