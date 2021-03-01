Тишковец рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Последняя волна арктического вторжения в столичный регион придется на период с 5 по 10 апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он добавил, что во второй декаде апреля ситуация стабилизируется, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, пишет РИА Новости.
«Процесс активного пробуждения природы в Москве ожидается после 10 апреля», - отметил Тишковец.
А ранее сообщалось, что ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы. По данным сайта «Метеоновости», температура воздуха опустилась ниже -24 °С.
«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что эта ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — цитирует сообщение RT.
Предыдущий рекорд был зафиксирован метеорологами 18 января (-23,6 °С).
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