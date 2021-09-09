Тишковец: Пик тепла ждём москвичей на следующей неделе

Пик тепла ждёт жителей Москвы на следующей неделе. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что в ближайшее время потепление будет усиливаться, а уже в понедельник столбики термометров могут дотянуться до отметки +25.

«Всё это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода — солнце будет закрыто облаками. Высокий температурный фон будет держаться в течение четырех дней. Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит», — сказал Тишковец.

Тишковец подчеркнул, что в ближайшее время температура воздуха в Москве будет расти. По его словам, ночью в пятницу в столице ожидается от +9 до +14 градусов, а днем столбики термометров могут дотянуться до отметки +21. К воскресенью в столичном регионе будет около 24 градусов выше ноля.

Врач рассказала, чем опасно бабье лето

А ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обещанное жителям столичного региона «бабье лето» будет не идеальным. Однако москвичей ждут четыре – пять дней хорошей теплой погоды.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что мерзнуть осталось недолго. После холодных и дождливых вторника и среды температура воздуха в столице начнёт повышаться. А ко Дню города столбики термометров и вовсе дотянуться до отметки +20 градусов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ТишковецПогода В МосквеОсень
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