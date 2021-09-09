Тишковец: Пик тепла ждём москвичей на следующей неделе

Пик тепла ждёт жителей Москвы на следующей неделе. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что в ближайшее время потепление будет усиливаться, а уже в понедельник столбики термометров могут дотянуться до отметки +25.

«Всё это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода — солнце будет закрыто облаками. Высокий температурный фон будет держаться в течение четырех дней. Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит», — сказал Тишковец.

Тишковец подчеркнул, что в ближайшее время температура воздуха в Москве будет расти. По его словам, ночью в пятницу в столице ожидается от +9 до +14 градусов, а днем столбики термометров могут дотянуться до отметки +21. К воскресенью в столичном регионе будет около 24 градусов выше ноля.