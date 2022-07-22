Тимофеев: С начала года из реестра проблемных объектов исключили 587 долгостроев
С начала 2022 года число проблемных объектов в едином реестре сократилось на 587, при этом в том году в реестре был 2 521 долгострой. Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.
«Это объекты, которые застройщики не смогли завершить по каким-то причинам, а значит граждане остались без своих квартир, – пояснил он.
Тимофеев отметил, что по состоянию на 1 июля в реестре значились 1 934 долгостроя. Так, на сегодняшний день ЕРПО вновь сократился, и сейчас в России к числу проблемных относятся 1,9 тысячи объектов.
Также он рассказал, что в топ-5 регионов по числу исключенных долгостроев входят Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Башкортостан. Тимофеев указал, что Московская, Ленинградская область и Краснодарский край являются регионами с самым большим количеством долгостроев. На долю этих трех регионов приходится около половины всех проблемных объектов России.
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