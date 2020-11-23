Тепло жителям Владивостока и Артема обещают дать до конца понедельника

Проблема теплоснабжения Владивостока и Артема будет решена до конца дня понедельника. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, большинство котельных (около 41) все еще находятся на дизель-генераторных установках, еще практически столько же котельных будут обеспечены дизель генераторными установками до конца дня. В результате все жители этих приморских городов будут обеспечены теплом, проблемы с которым возникли из-за прошедшего на прошлой неделе в регионе циклона.

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В свою очередь глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что пик кризиса после циклона в Приморье пройден: жители, оставшиеся без тепла и воды, либо уже получили их, либо получат в ближайшие сутки, передает РИЕ Новости.

По словам министра, со светом дела обстоят пока сложнее.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Приморскому краю предоставят максимальные ресурсы для устранения последствий циклона, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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