Тепло жителям Владивостока и Артема обещают дать до конца понедельника

Проблема теплоснабжения Владивостока и Артема будет решена до конца дня понедельника. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, большинство котельных (около 41) все еще находятся на дизель-генераторных установках, еще практически столько же котельных будут обеспечены дизель генераторными установками до конца дня. В результате все жители этих приморских городов будут обеспечены теплом, проблемы с которым возникли из-за прошедшего на прошлой неделе в регионе циклона.