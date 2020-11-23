Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня

Мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Об этом сообщает правительство Приморья. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после прошедшего в регионе циклона с мокрым снегом.

Сейчас людей и автомобили на материк доставляет паром. Открытие моста уже несколько раз переносили. Специалисты решили не вести специальных работ по очистке вант ото льда, предполагается, что к 25 ноября лед, который падает на проезжую часть, самостоятельно отпадет, передает РИА Новости.