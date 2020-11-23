Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня

Мост на остров Русский во Владивостоке будет закрыт до 25 ноября. Об этом сообщает правительство Приморья. Его закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Обледенение образовалось после прошедшего в регионе циклона с мокрым снегом.

Сейчас людей и автомобили на материк доставляет паром. Открытие моста уже несколько раз переносили. Специалисты решили не вести специальных работ по очистке вант ото льда, предполагается, что к 25 ноября лед, который падает на проезжую часть, самостоятельно отпадет, передает РИА Новости.

Для оставшихся без электроснабжения жителей Владивостока организовали полевые кухни

Мост - это единственный способ попасть на остров Русский, на котором проживает несколько тысяч человек.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. До сих пор более 100 тыс. жителей Владивостока и Артёма остаются без электричества, сообщает RT со ссылкой на информацию губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

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ФОТО: РИА Новости
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