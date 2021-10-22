Температура в Москве за полчаса «рухнула» на семь градусов

Температура в столице из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса – с +14 до +7 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. Ранее сегодня в некоторых районах мегаполиса пошли сильные кратковременные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром.

К слову, сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до ночи, в выходные также ожидается ветреная погода, рассказали в Гидрометцентре.