Температура теплоносителя в Москве повышена из-за похолодания
Температуру теплового носителя увеличили в системе отопления российской столицы в связи с резким снижением температуры атмосферного воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, морозная погода не покинет столичный регион до пятницы. На сегодня температура носителя, подаваемого в батареи, составляет 118 °C.
Как отмечает НСН, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в ночь на среду температура воздуха в отдельных районах Московской области может опуститься до – 28 °C. В самой столице до утра будет -18… - 21 °C. Днём 22 февраля в Москве ожидается - 11… -13 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru