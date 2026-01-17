ФСБ: В Кабардино-Балкарии предотвратили нападение на полицейских
В ФСБ и Следственном комитете России сообщили о задержании молодого человека 2009 года рождения, который собирался напасть на полицейских в Нальчике в Кабардино-Балкарии.
Кроме того, был задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае.
Известно, что задержанные собирались использовать для нападения зажигательные устройства и самодельные взрывные устройства (СВУ). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что у злоумышленников также обнаружили переписку с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций, в которой были указаны способы совершения преступлений и фото объектов, где планировалось совершение покушения.
Официальный представитель СК Росси Светлана Петренко сообщила, что 16-летнему жителю Кабардино-Балкарии уже предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц). Его уже заключили под стражу.
Отмечается, что в отношении задержанного в Хабаровском крае уголовное дело расследуется краевым УФСБ. Злоумышленника уже тоже арестовали.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК.
