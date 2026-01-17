ФСБ: В Кабардино-Балкарии предотвратили нападение на полицейских

В ФСБ и Следственном комитете России сообщили о задержании молодого человека 2009 года рождения, который собирался напасть на полицейских в Нальчике в Кабардино-Балкарии.

Кроме того, был задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1995 года рождения, планировавший поджечь административное здание в Хабаровском крае.

Известно, что задержанные собирались использовать для нападения зажигательные устройства и самодельные взрывные устройства (СВУ). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что у злоумышленников также обнаружили переписку с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций, в которой были указаны способы совершения преступлений и фото объектов, где планировалось совершение покушения.