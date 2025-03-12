Сын Кадырова награждён нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный»

Сын главы Чечни Адам Кадыров награждён нагрудным знаком ОМОН «Ахмат-Грозный», сообщает RT.

Сын Кадырова стал куратором Российского университета спецназа имени Путина

Награду он получил за помощь и поддержку. Он, в свою очередь, наградил сотрудников ОМОН «Ахмат-Грозный» медалями «Герой Чеченской Республики. Къонах».

Ранее Адам Кадыров получил высшую награду Республики Чечня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
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