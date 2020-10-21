Свыше 460 точек общепита проверили в Подмосковье

Путин объявил об отсутствии планов тотальных ограничений из-за коронавируса Премьер Пашинян призвал народ Армении к оружию В Дрездене задержан исламист, напавший с ножом на туристов Министр спорта РФ Матыцин вошел в оргкомитет по подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде Михалков подарил Путину пословицу в ответ на поздравления с 75-летием