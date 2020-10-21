Свыше 460 точек общепита проверили в Подмосковье
Свыше 460 ресторанов, баров и кафе проверили в Подмосковье на соблюдение противоэпидемических мер за два дня.
Работа 11 точек общепита по итогам таких проверок приостановлена, а материалы направлены в суд.
Проверки прошли в городских округах Ленинский, Богородский, Балашиха, Павловский Посад, Дзержинский, Истра, Одинцовский, Коломенский, Ступино и Домодедово, сообщает «Радио1».
Ранее в регионе глава Подмосковья Андрей Воробьев ввел с 17 ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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