Свыше 460 точек общепита проверили в Подмосковье

Свыше 460 ресторанов, баров и кафе проверили в Подмосковье на соблюдение противоэпидемических мер за два дня.

Работа 11 точек общепита по итогам таких проверок приостановлена, а материалы направлены в суд.

Проверки прошли в городских округах Ленинский, Богородский, Балашиха, Павловский Посад, Дзержинский, Истра, Одинцовский, Коломенский, Ступино и Домодедово, сообщает «Радио1».

Ранее в регионе глава Подмосковья Андрей Воробьев ввел с 17 ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРесторанКафеПодмосковье
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