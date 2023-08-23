Свод метро «Комммунарка» построен на 80%
Общая готовность строящейся станции «Коммунарка» московского метро составляет почти 50%, при этом завершаются работы в сводовой части, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Строительство свода выполнено на 81%, а общая готовность станции почти 50%», – сказал Загрутдинов.
Эта станция войдет в состав Троицкой линии метро, которая улучшит транспортное сообщение с Новомосковским административным округом столицы. В частности, речь идет о жителях Щербинки, Воскресенского и Сосенского.
«Коммунарка» - станция мелкого заложения. Она будет включать себя платформу, два вестибюля и пешеходные переходы. Одной из ее изюминок будет светильник, «пронизывающий» пространство чередующихся матовых поверхностей стен и потолка станции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru