Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи

Гостиница «Рэдиссон Лазурная» официально открыла в Сочи на Курортном проспекте свободный от коронавируса пляж, сообщает РИА Новости.

Для прохода гостям необходимо предъявить охране антиковидные документы. Это сертификат о вакцинации, справка о перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Краснодарского края объявили, что с 1 августа туристы смогут приехать на отдых только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Однако непривитые граждан в течение трех дней должны будут пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает RT.

