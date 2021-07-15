Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи

Гостиница «Рэдиссон Лазурная» официально открыла в Сочи на Курортном проспекте свободный от коронавируса пляж, сообщает РИА Новости.

Для прохода гостям необходимо предъявить охране антиковидные документы. Это сертификат о вакцинации, справка о перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее власти Краснодарского края объявили, что с 1 августа туристы смогут приехать на отдых только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Однако непривитые граждан в течение трех дней должны будут пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Краснодарский КрайПляжиСочиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры