Свердловский чиновник призвал рожать сварщиков, маляров и штукатуров
Женщинам в Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, заявил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов в эфире ОТВ.
Суханов отметил, что в этом году область столкнулась с отсутствием квалифицированной рабочей силы – нет возможности набрать необходимые бригады. Поэтому нужно рожать маляров, сварщиков и кровельщиков.
По его словам, мигрантов для таких работ уже не хватает.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России необходимо позволить одному из родителей в многодетной семье работать четыре дня в неделю без потери дохода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru