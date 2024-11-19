Свердловский чиновник призвал рожать сварщиков, маляров и штукатуров

Женщинам в Свердловской области необходимо рожать сварщиков, штукатуров и маляров, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, заявил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов в эфире ОТВ.

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Суханов отметил, что в этом году область столкнулась с отсутствием квалифицированной рабочей силы – нет возможности набрать необходимые бригады. Поэтому нужно рожать маляров, сварщиков и кровельщиков.

По его словам, мигрантов для таких работ уже не хватает.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России необходимо позволить одному из родителей в многодетной семье работать четыре дня в неделю без потери дохода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЧиновникиСвердловская Область

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