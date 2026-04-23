Свердловские власти опровергли отключение интернета и переход на «Уралнет»

Власти Свердловской области опровергли данные о якобы закрытии доступа в интернет и переходе на «Уралнет». Об этом говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.

Отмечается, что от имени министерства цифрового развития и связи области рассылают письма с поддельным приказом о якобы прекращении доступа к всемирной сети и переходе на вымышленный «Уралнет».

«Аналогичное сообщение распространяется с фейкового аккаунта министерства в мессенджерах. Данная информация является ложной и носит провокационный характер», - подчеркнули в ведомстве.

Власти предупредили, что письма могут содержать ссылки и файлы с IP-логгерами, которые в случае открытии предоставляют злоумышленникам доступ к данным на устройстве.

Ранее в оперативном штабе Мурманской области назвали ложной информацию о якобы отставке губернатора региона Андрея Чибиса.

ФОТО: РИА Новости
