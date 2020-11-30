Суд оставил под арестом отстраненного от должности мэра Томска Кляйна

Томский областной суд оставил под арестом временно отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий.

Адвокат обвиняемого Лариса Шейфер сообщила, что судья отклонил соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты. Она отметила, что намерена обжаловать это решение, передает ТАСС.

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Кляйна 13 ноября был задержан правоохранительными органами на рабочем месте, сообщает RT. На следующий день ему предъявили обвинение и арестовали.

Ранее партия «Единая Россия» приостановила членство Ивана Кляйна в партии из-за уголовного дела, пишет «Газета.ру».


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ФОТО: РИА Новости
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