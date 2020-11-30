Суд оставил под арестом отстраненного от должности мэра Томска Кляйна
30 ноября 202008:59
Томский областной суд оставил под арестом временно отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий.
Адвокат обвиняемого Лариса Шейфер сообщила, что судья отклонил соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты. Она отметила, что намерена обжаловать это решение, передает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru