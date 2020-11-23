Жену мэра Томска заподозрили в насилии над полицейским

Кроме того, она бросила в окно подушку, внутри которой находились банковские карты с 1,3 миллиарда рублей на счетах. Подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но его удалось задержать.

Ранее мэра Томска арестовали по подозрению в махинациях с землей в пользу предприятия «Томское пиво». Он останется под стражей до 13 января.

