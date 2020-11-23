Жену мэра Томска заподозрили в насилии над полицейским
Против жены мэра Томска Галины Кляйн завели уголовное дело по обвинению в насилии над полицейским.
Ранее в квартире мэра Ивана Кляйна прошли обыски. Как пишут РИА Новости, жена градоначальника не давала следователям войти в квартиру и напала на одного из них.
Кроме того, она бросила в окно подушку, внутри которой находились банковские карты с 1,3 миллиарда рублей на счетах. Подушку поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но его удалось задержать.
Ранее мэра Томска арестовали по подозрению в махинациях с землей в пользу предприятия «Томское пиво». Он останется под стражей до 13 января.
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