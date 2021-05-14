Суд арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Мордовии
Суд заключил под стражу на два месяца бывшего вице-губернатора Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина, обвиняемого в даче взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета РФ по Мордовии.
Накануне Меркушкина задержали при попытке пересечения российской границы. Чиновнику предъявлено обвинение по статье «Дача взятки».
По данным следствия, Меркушкин в 2015 году, будучи фактическим акционером «Мордовпромстройбанка», вместе с еще одним акционером и председателем совета директоров банка передали более 7 млн рублей управляющему Волго-Вятского Главного управления Центробанка (мордовского отделения Нацбанка). Денежные средства были переданы в обмен на отзыв выданного по итогам инспекционной проверки предписания, согласно которому банк могли лишить лицензии.
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