Суд арестовал инженера банного комплекса во Владивостоке после обрушения потолка

Ранее в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади около 100 кв. м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали девять человек. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Главного инженера комплекса Игоря Черемисина задержали.

Суд учел позицию прокурора Ленинского района Владивостока и арестовал фигуранта на два месяца. Следствие подозревает Черемисина в том, что он не обеспечил необходимой организации работ по техобслуживанию и эксплуатации помещений комплекса. Из-за этого произошло обрушение части алюминиевого подвесного потолка.

