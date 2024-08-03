Суд арестовал инженера банного комплекса во Владивостоке после обрушения потолка
Главного инженера банного комплекса «Акватория» во Владивостоке, где обрушился потолок, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Ранее в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади около 100 кв. м, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали девять человек. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Главного инженера комплекса Игоря Черемисина задержали.
Суд учел позицию прокурора Ленинского района Владивостока и арестовал фигуранта на два месяца. Следствие подозревает Черемисина в том, что он не обеспечил необходимой организации работ по техобслуживанию и эксплуатации помещений комплекса. Из-за этого произошло обрушение части алюминиевого подвесного потолка.
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