Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке

Потолок обрушился на площади 100 квадратных метров в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, сообщили в приморской прокуратуре.

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СМИ уточняют, что, предварительно, восемь человек пострадали.

Прокуратура сообщила о начале проверки банного комплекса.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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