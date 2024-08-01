Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке
1 августа 202416:28
Потолок обрушился на площади 100 квадратных метров в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, сообщили в приморской прокуратуре.
СМИ уточняют, что, предварительно, восемь человек пострадали.
Прокуратура сообщила о начале проверки банного комплекса.
Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru